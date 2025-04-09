Китай б’є у відповідь: 84% мито на товари зі США
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Китай відповів Трампу, запровадивши 84% мито на американські товари.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що мита почнуть діяти з четверга, 10 квітня.
Окрім цього Міністерство торгівлі заявило, що додало 12 американських компаній до списку експортного контролю і 6 американських компаній до списку "ненадійних".
Нагадаємо:
Китай почав цензурувати деякий контент пов'язаний з тарифами у соціальних мережах після того, як набули чинності тотальні мита США на китайські товари.
Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набудуть чинності з 9 квітня.