Китай б’є у відповідь: 84% мито на товари зі США

Китай відповів Трампу, запровадивши 84% мито на американські товари.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що мита почнуть діяти з четверга, 10 квітня.

Окрім цього Міністерство торгівлі заявило, що додало 12 американських компаній до списку експортного контролю і 6 американських компаній до списку "ненадійних".

Нагадаємо:

Китай почав цензурувати деякий контент пов'язаний з тарифами у соціальних мережах після того, як набули чинності тотальні мита США на китайські товари.

Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набудуть чинності з 9 квітня.