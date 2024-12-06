Київська влада відхилила нову петицію по руху транспорту під час тривоги

Київська влада відхилила петицію із закликом розблокувати Дарницький міст у бік правобережної частини української столиці або дозволити функціонування громадського транспорту чи наземного метро під час повітряних тривог.

Про це йдеться на сторінці петицій КМДА.

У відповіді міський голова Віталій Кличко повідомив, що зміни в цьому питанні можуть відбутися виключно за умови суттєвої стабілізації безпекової ситуації в столиці та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У відповіді також йдеться, що рішення про обмеження руху мостовими переходами в Києві під час надходження сигналу "повітряна тривога" ухвалює командування угруповання сил і засобів оборони Києва.

"Київська міська рада та її органи не наділені повноваженнями в цій сфері", - зазначено у відповіді.

Нагадаємо:

Столиця залишилася єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

Кияни неодноразово зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги