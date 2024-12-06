Киевские власти отклонили новую петицию по движению транспорта во время тревоги

Киевские власти отклонили петицию с призывом разблокировать Дарницкий мост в сторону правобережной части украинской столицы или разрешить функционирование общественного транспорта или наземного метро во время воздушных тревог.

Об этом говорится на странице петиций КГГА.

В ответе городской голова Виталий Кличко сообщил, что изменения в этом вопросе могут произойти исключительно при условии существенной стабилизации ситуации с безопасностью в столице и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ответе также говорится, что решение об ограничении движения по мостовым переходам в Киеве во время поступления сигнала "воздушная тревога" принимает командование группировки сил и средств обороны Киева. "Киевский городской совет и его органы не наделены полномочиями в этой сфере", - указано в ответе.

Напомним:

Столица осталась единственным городом Украины, где останавливают общественный транспорт во время воздушных тревог.

Киевляне неоднократно обращались к киевским властям с просьбой отменить запрет движения общественного транспорта во время воздушной тревоги