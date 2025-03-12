У Києві відкрили рух Південним мостом у бік правого берега

Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег після консультацій з військовими.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що проїзд у зворотному напрямку поки що залишатиметься закритим, за винятком громадського транспорту, аварійних і екстрених служб, військового транспорту та транзитного вантажного транспорту.

Також частково знімуть обмеження руху Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. Під час повітряної тривоги на них перекриватимуть лише одну смугу в напрямку правого берега.

Кличко підсумовує, що без обмежень транспорт рухатиметься Північним мостом, мостом Метро, мостом Патона, Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги), Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги) та Південним мостом у напрямку правого берега.

Нагадаємо:

Київська влада, після консультацій з військовими, частково зніме обмеження на рух транспорту Південним мостом - буде дозволено рух із лівого на правий берег.

Південний міст у Києві з 22 червня 2022 року закрито для приватних авто - рух мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.