В Киеве открыли движение по Южному мосту в сторону правого берега

Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег после консультаций с военными.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что проезд в обратном направлении пока будет оставаться закрытым, за исключением общественного транспорта, аварийных и экстренных служб, военного транспорта и транзитного грузового транспорта.

Также частично снимут ограничения движения по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. Во время воздушной тревоги на них будут перекрывать только одну полосу в направлении правого берега.

Кличко заключает, что без ограничений транспорт будет двигаться по Северному мосту, мосту Метро, мосту Патона, Дарницкому железнодорожному мосту (кроме одной полосы), Подольскому мостовому переходу (кроме одной полосы) и Южному мосту в направлении правого берега.

Напомним:

Киевские власти, после консультаций с военными, частично снимут ограничения на движение транспорта по Южному мосту - будет разрешено движение с левого на правый берег.

Южный мост в Киеве с 22 июня 2022 года закрыт для частных авто - движение по мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.