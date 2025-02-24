У Києві частково знімуть обмеження руху Південним мостом

Київська влада, після консультацій з військовими, частково знімає обмеження на рух транспорту Південним мостом - буде дозволено рух із лівого на правий берег.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості", – розповів Кличко.

Він зазначив, що ще потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, після цього буде потрібне рішення Ради оборони міста.

Нагадаємо:

Південний міст був перекритий на невизначений термін у березні 2022 року під час оборони Києва. Проїзд Південним мостом дозволено лише військовому транспорту, транспорту екстрених та аварійних служб, громадському транспорту, транзитним вантажівкам, а також транспорту зі спеціальним пропуском.