Уряд дозволив виробникам дронів включати відсотки за кредитами у собівартість продукції

Кабінет міністрів надав можливість виробникам дронів і РЕБ включати витрати на кредити в ціну держконтрактів — до 10% від собівартості.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Підтримуємо збільшення виробництва власної зброї. На запит виробників дронів і РЕБ, Уряд надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів — до 10% від собівартості", - написала вона.

За її словами, це допоможе оборонним підприємствам розвиватися і зменшить фінансовий тиск на них.

Своєю чергою, міністр оборони Денис Шмигаль розповів, що встановлено розумне обмеження: витрати за кредитами - не більше 10% собівартості.

"Цей новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше, ефективніше. Масштабуємо нашу оборонку", - зазначив міністр оборони.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський поставив задачу підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України.