Україна хоче продати США дронів на $10-30 мільярдів

Президент Володимир Зеленський поставив задачу підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський поставив таку задачу секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю і раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну.

"Далі – з Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість.

Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо:

16 липня Зеленський заявив, що США хочуть купувати українські дрони, Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування повітряного щита.