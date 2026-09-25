Британські компанії використовуватимуть дані з України для тренування ШІ-дронів

Британські компанії отримають дозвіл використовувати дані з поля бою в Україні для розробки нових моделей штучного інтелекту для роїв дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на британський уряд.

Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернхемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотними літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі.

Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначило уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина.

"Цей перший у світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів і забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну", — заявив у своїй заяві міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг

Доступ до бази даних надається максимум 12 британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам.

Британський уряд очікує пропозицій, зокрема щодо автономного розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту та розподілених систем прийняття рішень, за допомогою яких маршрути, пріоритети та поведінка дронів можуть адаптуватися без необхідності покладатися на єдиний пункт управління.

Нагадаємо:

Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть уряду України свою систему кіберзахисту на основі штучного інтелекту "Daybreak", щоб допомогти йому захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак.