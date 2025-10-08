За ваші податки: держава платить 500 грн за перегляд години порно

Загальна сума витрат України на експертизи у кримінальних справах щодо створення та поширення порнографічного контенту може сягати 4,9 млн грн із 2022 року.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Від початку великої війни українські суди винесли 247 вироків за різними частинами ст. 301 Кримінального кодексу. Загалом за цей час засудили 287 осіб.

Більшість (приблизно 150) – за розповсюдження власного контенту, решта – чужого. Найчастіше збут пікантного контенту відбувався через сайти, вебкамери або месенджери.

У кожній подібній справі призначається експертиза: фахівці переглядають велику кількість відео- та фотоматеріалів, а держава оплачує їхню роботу. У середньому вартість експертиз у межах одного вироку (таких експертиз може бути кілька) становить 11,3 тис. грн.

Загальна сума витрат на експертизи може сягати 4,9 млн грн із 2022 року. Щоправда, у кінцевому підсумку суд перекладає ці витрати на засуджених, які повинні повернути державі кошти, витрачені на експертизу.

"Згідно з одним рішенням суду, за 33 години перегляду відео експерт отримав близько 15 тис. грн – тобто, приблизно 500 грн за годину. Іншими словами, держава щедро платить за перегляд порно – під грифом "боротьби за моральність", – говориться у публікації.

Кримінальний кодекс передбачає покарання за ввезення, виготовлення та поширення порнографії (за участю повнолітніх людей) у вигляді штрафів та позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо:

Розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans становить 384,7 млн грн.

Українська податкова отримала дані про всіх творців контенту на платформі OnlyFans восени 2024 року. Згодом, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки, яке почало проводити обшуки у моделей, які заробили найбільше грошей.