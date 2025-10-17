В Україні на 13% збільшилося справ за порноконтент: що відбувається

За дев'ять місяців 2025 року правоохоронці відкрили 1 498 кримінальних проваджень за ст. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів) — це на 13% більше, ніж за той самий період минулого року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Майже половину справ зареєстрували лише за два місяці - січень і березень. 95% проваджень (1 424) уже мають повідомлення про підозру, 81% справ (1 215) передано до суду.

Крім того, держава оплачує експертизи контенту: за три роки - 4,9 млн грн, і орієнтовно близько 500 грн за годину роботи експерта.

В Україні виробництво і розповсюдження контенту 18+ заборонене, але сплата податків з доходів - немає. На тлі зростання справ ДПС розіслала повідомлення авторам із платформ на кшталт OnlyFans із закликом декларувати доходи.

Це викликало занепокоєння серед моделей і креаторів: вони бояться, що декларування автоматично призведе до кримінальних проваджень за ст. 301.

Юристка Леся Михаленко зазначає: сам факт сплати податків не є підставою для кримінальної справи. Податкові органи бачать лише фінансові надходження, а не зміст контенту.

Ризик виникає лише тоді, коли слідство знаходить конкретні матеріали 18+, які кваліфікують як порнографічні. За її словами, чинна ст. 301 застаріла настільки, що під неї може формально підпасти навіть приватне листування між повнолітніми.

У судовому реєстрі зафіксовано щонайменше три випадки, коли автори "дорослого" контенту оскаржували штрафи ДПС і вигравали.

Нагадаємо:

Розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans становить 384,7 млн грн.