В Україні після довгої перерви відновлять геологічну розвідку: допоможуть США

У 2026 році в Україні планують відновити геологічну розвідку із залученням міжнародних партнерів.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін, передає "Укрінформ".

"Я зараз навіть не скажу, коли Україна проводила останню георозвідку за бюджетний кошт, точно понад 10 років тому. Але наступного року ми повертаємо геологічну розвідку за бюджетною програмою. Ми залучаємо до цього процесу партнерів - американці, німці, канадці, британці дуже зацікавлені", - сказав Перелигін.

Він зазначив, що вже зараз, попри активні бойові дії, можна розпочинати з відомих ще з радянських часів рудопроявів, щоб не гаяти час.

"Ми розуміємо, що не можемо літати, скажімо, з лідар-радаром. Але у нас є сотні локацій вже відкритих рудопроявів. Ми можемо зайти туди з буровими апаратами, верстатами і почати працювати", - підкреслив заступник міністра.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів, що уряд домовився з Державним департаментом США про виділення додаткового фінансування для геологорозвідки для отримання більш точної інформації про запаси українських надр.

За його словами, це окрема програма, яка не повʼязана з фінансування у межах україно-американського фонду, який створений після підписання угоди про надра.

Сума яка акумульована в фонді – становить $150 млн, із яких $75 млн надає Україна, а ще $75 млн – США. "За новою програмою бюджет буде більше", – запевнив Соболев, не назвавши точної суми.

Мета програми – оновлення геологічних даних. Більшість з них зараз датуються 1950-1980 роками, зазначив Соболев. "Оновлена інформація дозволяє точніше оцінити запаси та визначити найперспективніші ділянки для розробки", – пояснив міністр.

Нагадаємо:

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів США до кінця 2026 року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.