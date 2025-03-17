Новини 17 березня: ціна телемарафону у 2025 році, Литва звинувачує Росію в диверсії
Про інвестиції в РФ: Хедж-фонди та брокери шукають способи інвестувати в російські активи, сподіваючись, що можливе зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним приверне капітал до економіки РФ.
Про телемарафон: ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на суму 738 млн грн.
Про підпал IKEA: Литовська прокуратура заявила, що за підпалом магазину IKEA у Вільнюсі минулого року стоїть російська військова розвідка. Один із підозрюваних має зв’язки з іншими диверсіями у Східній Європі.
Про ціни на нафту: Ціни на нафту зросли в понеділок, 17 березня, після того, як США пообіцяли продовжувати атакувати єменських хуситів, доки це угруповання, яке підтримує Іран, не припинить напади на судноплавство.
Про алюміній: Європейський Союз розробляє план, щоб захистити ринок алюмінію від напливу дешевої продукції з інших країн на тлі того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на цю продукцію.
Про "Київстар" та Uklon. Мобільний оператор "Київстар" планує найближчим часом остаточно закрити угоду з купівлі сервісу замовлення таксі Uklon.
Ексклюзив ЕП
Президент "Київстару" Олександр Комаров про тарифи, скорочення абонентів та розширення бізнесу
2025 рік найбільший мобільний оператор країни "Київстар" почав з гучних новин (вихід на американську біржу Nasdaq та придбання сервісу замовлення таксі Uklon) і планів щодо інших бізнесів, серед яких – сервіс бронювання ліків Tabletki.ua. Перед тим була угода із Starlink.
Якщо врахувати те, що з 2023 року над "Київстаром" висить дамоклів меч націоналізації, нинішні плани керівництва виглядають як справжня жага до життя.