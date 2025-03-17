Підпал ІКЕА в Литві: прокуратура звинувачує Росію

Литовська прокуратура заявила, що за підпалом магазину IKEA у Вільнюсі минулого року стоїть російська військова розвідка. Один із підозрюваних має зв’язки з іншими диверсіями у Східній Європі.

Про це пише Financial Times.

"Організаторами цих дій є Росія. Вона пов'язана з військовою розвідкою, з силами безпеки", – заявив головний прокурор Литви з питань організованої злочинності Артурас Урбеліс.

За даними слідства, підпал у Вільнюсі здійснили двоє громадян України, які діяли за наказом російських спецслужб. Один із них був затриманий у Латвії, другий – у Польщі. Литовська прокуратура кваліфікує підпал як терористичний акт.

Слідчі зазначили, що IKEA стала мішенню навмисно, оскільки компанія закрила всі свої магазини в Росії.

Окрім підпалу в Литві, прокуратура розслідує можливу причетність Росії до диверсій у Балтійському морі, зокрема до пошкодження газопроводів і кабелів.

Нагадаємо:

Inter IKEA, власник найбільшого у світі меблевого бренду, повідомив про збільшення прибутку за 2024 рік завдяки зниженню відсоткових платежів, попри різке падіння доходів після того, як він знизив ціни на весь асортимент своєї продукції.

Власник IKEA, шведська компанія Ingka Group продала останній актив у Росії – склад у підмосковному Єсиповому.