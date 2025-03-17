Ціни на нафту відреагували на обіцянки США продовжити атакувати хуситів

Ціни на нафту зросли в понеділок, 17 березня, після того, як США пообіцяли продовжувати атакувати єменських хуситів, доки це угруповання, яке підтримує Іран, не припинить напади на судноплавство.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 41 цент, або на 0,6%, до $70,99, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 40 центів, або 0,6%, до $67,58 за барель.

Під час авіаударів США загинули щонайменше 53 людини. Це – найбільша військова операція США на Близькому Сході з моменту вступу президента Дональда Трампа на посаду в січні.

Один американський чиновник сказав Reuters, що кампанія може тривати тижнями.

Напади хуситів на судноплавство в Червоному морі порушили світову торгівлю й поклали початок дорогій кампанії американських військових з перехоплення ракет і безпілотників.

Минулого тижня ціни на нафту дещо зросли, перервавши тритижневу смугу втрат через занепокоєння уповільненням світової економіки, викликаним ескалацією торгової напруги між США й іншими країнами.

Обидва контрольні показники трохи збільшились після зростання більш ніж на 1% на початку азійської торгівлі, оскільки Китай повідомив про неоднозначний початок року.

У неділю КНР оприлюднила "спеціальний план дій", щоб підвищити внутрішнє споживання й економічне відновлення на тлі інформації про торговельні мита США проти Китаю. Ці зусилля загрожували порушити світовий торговий порядок.

Аналітики Goldman Sachs знизили прогнози цін на нафту, заявивши, що очікують на повільніше зростання економіки США через тарифи, накладені на такі країни, як Канада, Китай і Мексика.

"Ми знижуємо на $5 наш прогноз для Brent на грудень 2025 року – до $71 за барель (WTI – до $67), наш діапазон для Brent – до $65-80 і наш середній прогноз на 2026 рік – до $68 для Brent (WTI – до $64)", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Очікувалося, що попит на нафту зростатиме повільніше, ніж передбачалося раніше, а пропозиція з боку Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) перевищувала прогнози, повідомили аналітики Goldman.

Нагадаємо:

Ціни на нафту відновилися 14 березня після втрат понад 1% на попередній сесії, частково через зменшення перспектив швидкого завершення війни в Україні, що могло б повернути більше поставок енергоресурсів із Росії.