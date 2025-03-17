Новости 17 марта: цена телемарафона в 2025 году, Литва обвиняет Россию в диверсии

Об инвестициях в РФ: Хедж-фонды и брокеры ищут способы инвестировать в российские активы, надеясь, что возможное сближение Дональда Трампа с Владимиром Путиным привлечет капитал в экономику РФ.

О телемарафоне: ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заключило четыре соглашения с телеканалами на создание контента для марафона "Единые новости #UAразом" в 2025 году на сумму 738 млн грн.

О поджоге IKEA: Литовская прокуратура заявила, что за поджогом магазина IKEA в Вильнюсе в прошлом году стоит российская военная разведка. Один из подозреваемых имеет связи с другими диверсиями в Восточной Европе.

О ценах на нефть: Цены на нефть выросли в понедельник, 17 марта, после того, как США пообещали продолжать атаковать йеменских хуситов, пока эта группировка, которая поддерживает Иран, не прекратит нападения на судоходство.

Об алюминии: Европейский Союз разрабатывает план, чтобы защитить рынок алюминия от наплыва дешевой продукции из других стран на фоне того, как президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на эту продукцию.

О "Киевстар" и Uklon. Мобильный оператор "Киевстар" планирует в ближайшее время окончательно закрыть сделку по покупке сервиса заказа такси Uklon.

Эксклюзив ЭП

Президент "Киевстара" Александр Комаров о тарифах, сокращении абонентов и расширении бизнеса

2025 год крупнейший мобильный оператор страны "Киевстар" начал с громких новостей (выход на американскую биржу Nasdaq и приобретение сервиса заказа такси Uklon) и планов по другим бизнесам, среди которых - сервис бронирования лекарств Tabletki.ua. Перед тем была сделка со Starlink.

Если учесть то, что с 2023 года над "Киевстаром" висит дамоклов меч национализации, нынешние планы руководства выглядят как настоящая жажда жизни.