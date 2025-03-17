ЄС очікує наплив дешевого алюмінію через торгову політику Трампа

Європейський Союз розробляє план, щоб захистити ринок алюмінію від напливу дешевої продукції з інших країн на тлі того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на цю продукцію.

Про це пише газета Financial Times.

Згідно з документом, який є у розпорядженні FT, Європейська комісія почне розслідування, яке має перевірити раптовий сплеск імпорту та охопить усіх торговельних партнерів блоку. Також планується посилити контроль за лазівками в митному режимі.

Минулого тижня Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію. У відповідь ЄС пообіцяв ввести мита на американські товари на суму до €26 млрд.

"Ситуація в алюмінієвому секторі погіршується", — йдеться у документі. "Нещодавно оголошені мита США на алюміній, ймовірно, ще більше погіршать ситуацію через значний ризик перенаправлення торгівлі з різних регіонів", — зазначено в документі.

Основними країнами-постачальниками алюмінію в ЄС є Об'єднані Арабські Емірати, Росія та Індія, за винятком Норвегії та Ісландії, які входять до економічної зони блоку та можуть отримати виняток.

Імпорт з Росії зменшується після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році — торік він становив лише 6% від загального обсягу. Минулого місяця ЄС вирішив повністю відмовитися від російського алюмінію до 2026 року та розширити мита, які раніше застосовувалися лише до частини таких поставок.

На відміну від США, які обґрунтовують свої заходи міркуваннями безпеки, ЄС діятиме відповідно до традиційного торговельного законодавства, що базується на правилах СОТ.

Можливо, будуть застосовані аналогічні обмеження, які діють для сталі з 2018 року: квоти на імпорт, а на обсяги понад квоту — 25% мита.

Нагадаємо:

11 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.