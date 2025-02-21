Новини 21 лютого: РФ може віддати заморожені активи, "військова цензура" на видатки

Про заморожені активи РФ: Росія може погодитися на використання $300 мільярдів своїх заморожених активів у Європі для відновлення України, але наполягатиме, щоб частина цих коштів пішла на відбудову територій, які наразі перебувають під її контролем (близько 20% країни).

Про Путіна та західні компанії: Володимир Путін наказав своєму кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній.

Про Макогона: Ексголова "Оператору ГТС" Сергій Макогон заявив, що підозра від Нацполіції у збитках держбюджету на 18 мільярдів - "помста" за його позицію по ситуації на ринку газу та їх запасами в Україні.

Про імпорт газу: Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння виробництва приблизно на 40% після російських ракетних ударів.

Про дрони: У січні 2025 року в Україні виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.

Про державні видатки: Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому.

Ексклюзив ЕП

Офіцер Дмитрієв: як фінансист з Києва став головним перемовником між Путіним і Трампом

18 лютого в Саудівській Аравії пройшов перший етап переговорів між делегаціями Дональда Трампа та Владіміра Путіна стосовно відновлення відносин і формування переговорних груп щодо війни в Україні.

Одним з представників РФ на зустрічі був 49-річний Кирило Дмитрієв – уродженець Києва, випускник Стенфордського й Гарвардського університетів, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та близький соратник російського диктатора.