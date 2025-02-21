РФ може погодитися віддати $300 мільярдів активів в рамках мирної угоди – Reuters

Росія може погодитися на використання $300 мільярдів своїх заморожених активів у Європі для відновлення України, але наполягатиме, щоб частина цих коштів пішла на відбудову територій, які наразі перебувають під її контролем (близько 20% країни).

Про це повідомили три джерела агентству Reuters.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році США та їхні союзники заборонили фінансові операції з Центральним банком РФ і Міністерством фінансів, заблокувавши $300–350 мільярдів російських активів.

Більшість цих коштів зберігається у вигляді європейських, американських та британських державних облігацій у європейських депозитаріях.

Попри те, що переговори між Росією та США перебувають на дуже ранньому етапі, в Москві розглядають можливість використання значної частини заморожених резервів для відновлення України в рамках потенційної мирної угоди, зазначають джерела.

За оцінками Світового банку станом на минулий рік, відбудова України коштуватиме $486 мільярдів.

Агентство стверджує, що той факт, що Росія може погодитися на використання заморожених активів для відновлення України, раніше не повідомлявся.

"Це може свідчити про готовність Москви до певних компромісів у переговорах із Вашингтоном, особливо на тлі того, що Трамп просуває ідею отримання США доступу до українських корисних копалин в обмін на підтримку", - пише Reuters.

Нагадаємо:

Росія має намір розширити свої повноваження, які дозволять їй конфіскувати заморожені кошти іноземних компаній та інвесторів.

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келлог.



