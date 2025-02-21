"Це помста": Макогон відреагував на підозру у збитках держбюджету на 18 мільярдів

Ексголова "Оператору ГТС" Сергій Макогон заявив, що підозра від Нацполіції у збитках держбюджету на 18 мільярдів - "помста" за його позицію по ситуації на ринку газу та їх запасами в Україні.

Таку позицію він висловив у коментарі ЕП.

Раніше, правоохоронці оголосили підозру колишньому гендиректору "Оператора газотранспортної системи України" Сергію Макогону у завданих понад 18 млрд збитків держбюджету.

За даними слідства, у 2021 році газотранспортний монополіст отримав 20 млрд грн прибутку, з яких 90% мав спрямувати до бюджету. Однак посадовець нібито вирішив не виплачувати дивіденди, завдавши державі збитків на понад 18 млрд грн, стверджують в Нацполіції.

"Всі знають, що дивіденди визначає та розподіляє не генеральний директор, а загальні збори акціонерів або наглядова рада. І вони були розподілені відповідним рішенням єдиного учасника ТОВ "Оператор ГТС України", - зазначив Макогон у коментарі ЕП.

Він зазначив, що "гроші не були кудись виведені", а залишились у державній компанії.

"Буду захищати свою позицію у суді. Думаю, що це ще повʼязано з конкурсом на позицію голови правління "Оператора ГТС України". Хтось дуже не хоче щоб я туди подавався", - додав він.

Нагадаємо:

16 вересня 2022 року Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона. Він обіймав посаду з 2019 року.