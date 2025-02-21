"Рахувати кожну копійку": Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому.

Про це Гетманцев повідомив в Телеграм-каналі.

За його словами, існує прямий зв’язок з подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами, як наслідок Україні варто критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, тобто "рахувати кожну копійку"

"Для держави - врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ", - розповів голова комітету.

Він вважає, що варто прибрати будь-яку профанацію. Тільки від роботи Державної податкової служби Україна у 2025 році не напружуючись має отримати більше $4 млрд від детінізації, а якщо напружитись - набагато більше.

"І ввести військову цензуру видатків. Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав "приріст" ВВП менше статистичної похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три роки", - наголосив Гетманцев.

Він повідомив, що попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, це означає зростання невизначеності у 2026 році і надалі, насамперед, по мірі вичерпання інструменту ERA ($50 млрд від прибутків за рахунок знерухомлених активів банку Росії).

Нагадаємо:

У червні 2024 року учасники саміту G7 в Італії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні (механізм ERA). Йшлося про надання Києву кредитів у $50 млрд.