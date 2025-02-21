Новости 21 февраля: РФ может отдать замороженные активы, "военная цензура" на расходы

О замороженных активах РФ: Россия может согласиться на использование $300 миллиардов своих замороженных активов в Европе для восстановления Украины, но будет настаивать, чтобы часть этих средств пошла на восстановление территорий, которые сейчас находятся под ее контролем (около 20% страны).

О Путине и западных компаниях: Владимир Путин приказал своему кабинету министров подготовиться к возвращению западных компаний.

О Макогоне: Экс-глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон заявил, что подозрение от Нацполиции в убытках госбюджета на 18 миллиардов - "месть" за его позицию по ситуации на рынке газа и их запасам в Украине.

Об импорте газа: Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение производства примерно на 40% после российских ракетных ударов.

О дронах: В январе 2025 года в Украине производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.

О государственных расходах: Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не на год, а на три года на фоне неопределенности в будущем.

Эксклюзив ЭП

Офицер Дмитриев: как финансист из Киева стал главным переговорщиком между Путиным и Трампом

18 февраля в Саудовской Аравии прошел первый этап переговоров между делегациями Дональда Трампа и Владимира Путина по восстановлению отношений и формированию переговорных групп по войне в Украине.

Одним из представителей РФ на встрече был 49-летний Кирилл Дмитриев - уроженец Киева, выпускник Стэнфордского и Гарвардского университетов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и близкий соратник российского диктатора.