"Мільйонів 30-20 знайшов би" – Галущенко про прийнятну для себе заставу

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зазначив, що міг би заплатити 20-30 мільйонів гривень застави.

Про це відомо з трансляції засідання ВАКС.

Відповідаючи на питання судді ВАКС про прийнятну для себе заставу, Галузенко заявив:

"Я думаю, що мільйонів 30 би знайшов, 20"

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять суд обрати для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

На засіданні суду Галущенко заявляв, що не має коштів на внесення застави і не знає, хто може внести за нього значну суму.

"Це не застава, це вирок. Це означає, що людина буде перебувати – на жаль, у нас є така практика – роками. Ти вже відбуваєш покарання", – сказав він.

Нагадаємо:

16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.