Ексміністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України
У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Джерело: співрозмовник УП в політичних колах
Деталі: Уточнюється, що його було знято з потяга.
Джерело "Української правди" додає, що прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка – для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон.
Така практика застосовується, якщо людина фігурує у кримінальних справах.
За даними УП, колишній міністр намагався виїхати як багатодітний батько.
Оновлено: Згодом САП підтвердила, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали Галущенка у межах справи "Мідас".
Що передувало:
- Вранці 10 листопада стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
- Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.