Ексміністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України

Українська правда.

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Джерело: співрозмовник УП в політичних колах

Деталі: Уточнюється, що його було знято з потяга.

Джерело "Української правди" додає, що прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка – для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон.

Така практика застосовується, якщо людина фігурує у кримінальних справах.

За даними УП, колишній міністр намагався виїхати як багатодітний батько.

Оновлено: Згодом САП підтвердила, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали Галущенка у межах справи "Мідас".

Читайте також: "Міндічгейт"? Історія того самого друга президента"

"Як могли врятувати Міндіча від арешту?"

"Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу"

Що передувало: