В Україні 455 будівель отримали енергосертифікати: навіщо вони потрібні

В Україні 455 установ отримали енергетичні сертифікати, що є однією з умов для участі в держпрограмах підтримки – отримання пільгових кредитів тощо.

Про це повідомляє Держенергоефективності.

"В Україні реалізовано перший етап державної програми з енергосертифікації державних будівель: сертифіковано 455 установ", – говориться у повідомленні.

Держенергоефективності спільно з АТ "Фонд Декарбонізації України" реалізують державну програму, в межах якої за кошти Держфонду декарбонізації та енергоефективної трансформації проведено егнргосертифікацію 455 державних будівель.

Енергосертифікати отримали лікарні, університети, пожежні частини та низка будівель держустанов, серед сертифікованих будівель є і дитячі садочки. Це будівлі у Кропивницькому, Києві, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях.

Наявність енергетичного сертифіката є однією з умов для участі в державних програмах підтримки, зокрема для отримання пільгових кредитів, грантів або компенсацій на утеплення чи модернізацію систем опалення.

"За умови комплексної термомодернізації таких об'єктів до нормативного класу "С", питоме скорочення споживання енергоресурсів становить від 40% до 70%", — зазначила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

Енергетичний сертифікат дозволяє оцінити фактичне енергоспоживання будівлі, зрозуміти рівень витрат на її утримання та визначити клас енергоефективності.

Документ містить практичні рекомендації щодо зменшення споживання енергії, розрахунки необхідних заходів, їх вартості та очікуваного ефекту.

Дані можуть використовуватися органами державної влади та місцевого самоврядування для планування бюджетних витрат, формування програм енергомодернізації та визначення пріоритетних об'єктів для інвестицій.

Держенергоефективності вже зібрало близько 3000 заявок на подальшу сертифікацію будівель державних установ по всій країні.

Паралельно спільно з Фондом декарбонізації реалізується ще одна державна програма — встановлення сонячних електростанцій із системами накопичення енергії на державних об'єктах.

Це насамперед аварійно-рятувальні підрозділи, лікарні, пологові будинки та інші критично важливі установи, де стабільне енергопостачання є питанням безпеки.

