В семи областях є знеструмлення внаслідок ворожих атак на енергооб'єкти

Внаслідок дронових атак по енергооб'єктах на ранок 17 квітня є знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів", – підкреслили в компанії.

Йдеться, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 17 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 3,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер.

Причина змін – ясна погода у значній частині областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій, поснюють енергетики.

Вчора, 16 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 15 квітня. Причина – потепління у більшості регіонів України, зазначили в "Укренерго".

В компанії наголосили, що активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

"Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", – закликають енергетики.

Нагадаємо:

У п'ятницю 17 квітня в усіх регіонах України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.