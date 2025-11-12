Галущенка і Гринчук відправлять у відставку з посад міністрів – Зеленський
Міністра юстицій Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук відстороняють з посад.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке.
Я попросив Прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині", – заявив він.
Також Зеленський наголосив, що кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів він підтримує, і "це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція".
"Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству та всім процесуальним, судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління "Енергоатомом"", – підкреслив він.
Крім того, президент повідомив, що буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням уряду.
"Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, "руськіє" удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому"", – зазначив він.
Нагадаємо:
На ранковому засіданні уряду 12 листопада було ухвалено рішення про відсторонення Галущенка з посади міністра юстиції.
За інформацією джерел ЕП, 12 листопада Кабінет міністрів прем'єр-міністра Юлії Свириденко ухвалив рішення здійснити подання до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій стосовно Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.