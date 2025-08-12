Держстат вперше за 3,5 роки проведе масштабне опитування домогосподарств
Державна служба статистики України у вересні проведе перше з початку повномасштабного вторгнення опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України.
Про це повідомила пресслужба Держстату.
Зазначається, що мета опитування — зібрати повну та достовірну інформацію про становище дітей і жінок в Україні, щоб на основі цих даних ухвалювати ефективні державні рішення.
За словами голови Держстату Арсена Макарчука, отримані дані дадуть змогу уряду формувати соціальну політику не навмання, а на основі отриманих даних.
Ця інформація критично важлива для країни — щоб краще усвідомлювати власні соціальні реалії, та для міжнародних партнерів, аби вони могли точніше оцінювати ситуацію в Україні й ефективніше планувати підтримку.
На сайті UNICEF зазначається, що саме опитування проходитиме у вересні-грудні 2025 року та охопить 24 тисячі домогосподарств на всіх територіях, підконтрольних українському уряду.
У 2025 році дослідження МІКС охоплює, серед іншого, такі теми:
- як родини дбають про здоров’я, чи мають доступ до медичних послуг;
- чи мають родини доступ до безпечної питної води, санітарії;
- чи отримують діти достатнє, поживне та різноманітне харчування;
- як діти навчаються, чи ходять у дитсадок, чи батьки залучені до освіти дитини;
- чи зазнають діти насильства, чи змушені працювати;
- чи мають усі рівні можливості, чи зазнають дискримінації.
В Україні подібні дослідження відбувалися у 2000, 2005 та 2012 роках.
