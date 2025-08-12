Держстат вперше за 3,5 роки проведе масштабне опитування домогосподарств

Державна служба статистики України у вересні проведе перше з початку повномасштабного вторгнення опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України.

Про це повідомила пресслужба Держстату.

Зазначається, що мета опитування — зібрати повну та достовірну інформацію про становище дітей і жінок в Україні, щоб на основі цих даних ухвалювати ефективні державні рішення.

За словами голови Держстату Арсена Макарчука, отримані дані дадуть змогу уряду формувати соціальну політику не навмання, а на основі отриманих даних.

Ця інформація критично важлива для країни — щоб краще усвідомлювати власні соціальні реалії, та для міжнародних партнерів, аби вони могли точніше оцінювати ситуацію в Україні й ефективніше планувати підтримку.

На сайті UNICEF зазначається, що саме опитування проходитиме у вересні-грудні 2025 року та охопить 24 тисячі домогосподарств на всіх територіях, підконтрольних українському уряду.

У 2025 році дослідження МІКС охоплює, серед іншого, такі теми:

як родини дбають про здоров’я, чи мають доступ до медичних послуг;

чи мають родини доступ до безпечної питної води, санітарії;

чи отримують діти достатнє, поживне та різноманітне харчування;

як діти навчаються, чи ходять у дитсадок, чи батьки залучені до освіти дитини;

чи зазнають діти насильства, чи змушені працювати;

чи мають усі рівні можливості, чи зазнають дискримінації.

В Україні подібні дослідження відбувалися у 2000, 2005 та 2012 роках.

Нагадаємо:

Верховна Рада України підтримала зміни до законодавства, які відновлюють обов’язкове подання статистичної звітності під час воєнного стану.