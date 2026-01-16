Підприємці назвали найбільші перешкоди для бізнесу у грудні

Трійка лідерів основних перешкод для ведення бізнесу в Україні у грудні 2025 року не змінилася, попри погіршення безпекових ризиків.

Про це свідчать результати 44-го щомісячного опитування, яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) провів з 18 по 31 грудня серед 485 промислових підприємств.

На першому місці залишається "брак робочої сили": порівняно з листопадом частка бізнесів, які скаржилися на цю перешкоду, незначно зросла з 61% до 62%.

У грудні погіршилася ситуація з пошуком кваліфікованих кадрів — 55,6% компаній повідомили про складнощі з пошуком кваліфікованих працівників (у листопаді — 52,2%), тоді як пошук некваліфікованих працівників є викликом лише для 34% бізнесів (було 35,3%).

Друга сходинка збереглася за перешкодою "небезпечно працювати", але на тлі постійних російських ракетних і дронових атак ця перешкода продемонструвала найбільше зростання — одразу на 8 відсоткових пунктів, до 57%. Це один із найвищих показників із жовтня 2024 року (62%) та липня 2025 року (57%).

"Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням" із показником 42% (–1 в.п. до листопада) залишаються на третій сходинці, яку тепер ділять із перешкодою "зростання цін на сировину, матеріали та товари" (+3 в.п.).

Корупція та тиск з боку правоохоронних органів не є суттєвими проблемами на тлі інших перешкод.

Поглиблений аналіз даних за листопад демонструє, що вже 58% бізнесів (22% у вересні та 42% у жовтні) були змушені тимчасово призупиняти роботу через перебої з електропостачанням. Найбільш критична ситуація спостерігалася у 6% підприємств, які не працювали 26–50% часу. Водночас лише 6% бізнесів узагалі не мали відключень електроенергії (у жовтні — 23%), а 36% працювали безперервно попри відключення.

Нагадаємо:

Аналітичні центри звернулись до керівництва країни, Верховної Ради із закликом переглянути законопроєкт щодо обов'язкової реєстрації платниками ПДВ представників малого бізнесу та встановити поріг реєстрації на рівні 6 млн грн.