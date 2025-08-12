Госстат впервые за 3,5 года проведет масштабный опрос домохозяйств

Государственная служба статистики Украины в сентябре проведет первый с начала полномасштабного вторжения опрос домохозяйств по всей подконтрольной территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госстата.

Отмечается, что цель опроса - собрать полную и достоверную информацию о положении детей и женщин в Украине, чтобы на основе этих данных принимать эффективные государственные решения.

По словам главы Госстата Арсена Макарчука, полученные данные позволят правительству формировать социальную политику не наугад, а на основе полученных данных.

Эта информация критически важна для страны - чтобы лучше осознавать собственные социальные реалии, и для международных партнеров, чтобы они могли точнее оценивать ситуацию в Украине и эффективнее планировать поддержку.

На сайте UNICEF отмечается, что сам опрос будет проходить в сентябре-декабре 2025 года и охватит 24 тысячи домохозяйств на всех территориях, подконтрольных украинскому правительству.

В 2025 году исследование МИКС охватывает, среди прочего, такие темы:

как семьи заботятся о здоровье, имеют ли доступ к медицинским услугам;

имеют ли семьи доступ к безопасной питьевой воде, санитарии;

получают ли дети достаточное, питательное и разнообразное питание;

как дети учатся, ходят ли в детский сад, вовлечены ли родители в образование ребенка;

подвергаются ли дети насилию, вынуждены ли они работать;

имеют ли все равные возможности, подвергаются ли они дискриминации.

В Украине подобные исследования проходили в 2000, 2005 и 2012 годах.

