Продажі авто Tesla впали до мінімуму 2022 року

Продажі автомобілів Tesla у першому кварталі 2025 року впали на 13% до майже трирічного мінімуму.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це пов'язано з оновленням їхньої найважливішої моделі та міжнародною негативною реакцією на дії засновника компанії Ілона Маска.

Як пише видання, за перші три місяці року Tesla поставила 336 681 автомобіль, що є найгіршим показником з другого кварталу 2022 року. Хоча, згідно з оцінками аналітиків, очікувалось, що компанія продасть понад 390 000 легкових і вантажних автомобілів.

Зокрема, у першому кварталі Tesla поставила 323 800 автомобілів Model Y і Model 3, що на 12% менше, ніж рік тому. Продажі всіх інших автомобілів, включаючи Cybertruck, Model S і X, впали на 24%, до 12 881 одиниць.

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Нагадаємо:

У лютому продажі автомобілів Tesla на 25 ринках ЄС, Великобританії, Норвегії та Швейцарії впали в середньому на 44% - до менш ніж 16 тис. одиниць.

Продажі електромобілів Tesla у Франції та Швеції впали до найнижчого рівня з 2021 року.