Новини 14 травня: улюблена ціна нафти Трампа, запаси газу в Україні на мінімумі за 11 років

Про що всі сьогодні говорили?

Про улюблену ціну Трампа. Президент США Дональд Трамп вважає за найкращу ціну на нафту в США на рівні $40-50 за барель.

Про російський літак. Робота над створенням нового російського літака "Байкал", який мав замінити радянський Ан-2 ("Кукурузник"), зайшла у глухий кут, а його серійне виробництво більше не планується.

Про Іран та США. Іран запропонував створити спільне підприємство з ядерного збагачення за участі недружніх арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимогам Вашингтона повністю демонтувати свою ядерну програму.

Про втечу американських компаній. Все більше американських компаній, включно з гігантами ринку, ініціюють вихід зі штату Делавер, який десятиліттями вважався столицею корпоративної Америки.

Про найнижчий рівень газу за 11 років. Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 11 травня становили 6,02 млрд куб м. ПСГ заповнені на 19,4%.

Ексклюзиви ЕП

Необережне використання елементів захисту власних даних в інтернеті, особливо відомими особами, може дорого коштувати. Іноді – навіть посади президента США.