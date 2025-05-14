Новости 14 мая: любимая цена нефти Трампа, запасы газа в Украине на минимуме за 11 лет

О чем все сегодня говорили?

О любимой цене Трампа. Президент США Дональд Трамп считает лучшей цену на нефть в США на уровне $40-50 за баррель.

О российском самолете. Работа над созданием нового российского самолета "Байкал", который должен был заменить советский Ан-2 ("Кукурузник"), зашла в тупик, а его серийное производство больше не планируется.

Об Иране и США. Иран предложил создать совместное предприятие по ядерному обогащению с участием недружественных арабских стран региона и американских инвестиций как альтернативу требованиям Вашингтона полностью демонтировать свою ядерную программу.

О бегстве американских компаний. Все больше американских компаний, включая гигантов рынка, инициируют выход из штата Делавэр, который десятилетиями считался столицей корпоративной Америки.

О самом низком уровне газа за 11 лет. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 11 мая составили 6,02 млрд куб м. ПХГ заполнены на 19,4%.

Эксклюзивы ЭП

Неосторожное использование элементов защиты собственных данных в интернете, особенно известными лицами, может дорого стоить. Иногда - даже должности президента США.