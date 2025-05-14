Стала відома улюблена ціна Трампа на нафту, яка "вимикає" його дописи у соцмережах

Президент США Дональд Трамп вважає за найкращу ціну на нафту в США на рівні $40-50 за барель.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на аналітику дописів Трампа від Goldman Sachs.

"Трамп завжди активно цікавився нафтою та енергетичним домінуванням США — він писав про це майже 900 разів", — зазначають аналітики. За їх словами, "його ймовірна бажана ціна на нафту марки WTI - близько $40-50 за барель, оскільки саме при такій ціні він найменше згадує нафту у своїх дописах".

Ціни на нафту часто коливалися під впливом висловлювань Трампа в соцмережах. У своїх дописах він торкався тем від цін на бензин у США до санкцій проти таких країн, як Іран, і рішень ОПЕК. Адміністрація Трампа підтримувала зростання внутрішнього виробництва енергоносіїв і прагнула знизити загальну вартість енергії, щоб боротися з інфляцією.

"Трамп зазвичай закликає до зниження цін (або хвалить їх падіння), коли WTI дорожчає понад $50, — кажуть аналітики. — Але коли ціна падає нижче $30, він, навпаки, закликає до підвищення, аби підтримати американських виробників".

Станом на момент публікації ціна WTI трохи перевищувала $63 за барель, хоча з початку року вона впала на 12% - через вплив торговельних мит, запроваджених Трампом, і рішення ОПЕК+ швидше, ніж очікувалось, збільшити пропозицію нафти.

Водночас ціна трохи відновилася після домовленості США і Китаю на 90 днів знизити мита, що допомогло відіграти падіння до мінімуму за останні чотири роки.

Аналітики Goldman Sachs зазначили, що така прихильність президента до відносно низьких цін на нафту підтверджує їхній прогноз про поступове зниження вартості нафти у 2025–2026 роках.

Водночас вони наголосили, що зниження напруги в торгівлі між США і Китаєм може створити ризики для цього сценарію - тобто ціни можуть і зрости.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися у середу, але водночас котирування залишаються поблизу двотижневих максимумів на тлі оптимізму після домовленості між США та Китаєм про тимчасове зниження взаємних мит.