Ядерна угода навпаки: Іран пропонує союз зі США та ворогами замість "роззброєння"

Іран запропонував створити спільне підприємство з ядерного збагачення за участі недружніх арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимогам Вашингтона повністю демонтувати свою ядерну програму.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на анонімних посадовців Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі озвучив цю ідею спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу під час прямих та непрямих переговорів в Омані у неділю, пише видання.

Представник Віткоффа, Едді Васкес, у вівторок заперечив, що така пропозиція взагалі обговорювалася. "Твердження анонімних джерел, що ідея спільного підприємства зі збагачення урану була частиною переговорів в Омані, — повністю неправдиве, — сказав він. — Її ніколи не озвучували і не обговорювали".

Наразі незрозуміло, наскільки реалістичним є створення регіонального ядерного консорціуму, якщо до нього залучити Іран і двох його головних суперників — Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати.

За словами іранських посадовців та ЗМІ, запропонована Іраном модель передбачає створення ядерного консорціуму з трьох країн. Іран збагачував би уран до низького рівня, недостатнього для створення ядерної зброї, а потім транспортував би його до арабських країн для цивільного використання.

Угода, яка дозволяла б Ірану збагачувати уран до 3,67%, була б подібною до ядерної угоди 2015 року, укладеної Іраном та світовими державами. Але ключова відмінність — у присутності на місці представників інших країн (можливо, навіть США) для додаткового нагляду.

Чотири іранські посадовці стверджують, що новий план передбачає безстрокове співробітництво.

Алі Ваез, директор програми з Ірану в Міжнародній кризовій групі, заявив, що хоча ідея консорціуму є новою та недослідженою, переговірники мають спробувати інший підхід. "Вони дійшли до точки, де потрібно вийти за межі жорстких ультиматумів, щоб обидві сторони могли зберегти обличчя", — зазначив він.

Перед переговорами в Омані ситуація між Іраном і США виглядала як глухий кут, що посилювало ризик збройного конфлікту. Іранські й американські посадовці заявляли, що хочуть уникнути війни й вирішити кризу дипломатичним шляхом.

Після тижнів суперечливих заяв щодо вимог Вашингтона до Тегерана Стів Вітков в інтерв’ю Breitbart News уточнив, що США прагнуть повного демонтажу іранської ядерної програми, зокрема припинення будь-якого збагачення урану і закриття трьох ключових об’єктів — у Натансі, Фордо та Ісфагані.

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