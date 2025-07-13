Прокуратура не смогла вернуть государству земли заказника на границе с Беларусью

Хозяйственный суд Черниговской области отказал в иске прокуратуре, которая требовала вернуть государству земли ландшафтного заказника общегосударственного значения "Замглай" (Черниговская область).

Об этом свидетельствует решение суда от 2 июля.

В 2020 году Госгеокадастр в Черниговской области передал Репкинскому поселковому совету в коммунальную собственность земельный участок с кадастровым номером 7424455700:02:001:0233 площадью 34,8 га с целевым назначением "земли запаса". Прокуратура утверждает, что участок находится на территории заказника "Замглай".

Это земля природно-заповедного фонда и выбыла в собственность территориальной общины Репкинского поселкового совета противоправно, соответственно ее необходимо вернуть государству в лице Черниговской областной государственной администрации.

В то же время суд отметил, что прокурор как доказательство формирования участка предоставил техническую документацию по землеустройству, в которой отсутствует кадастровый план земли с кадастровым номером 7424455700:02:001:0233.

"Отсутствие среди прочего кадастрового плана делает невозможным точное определение границ и площади участка, а также установление его расположения на местности и, как результат, не позволяет провести анализ на соответствие графических материалов, имеющихся в материалах дела, а также не позволяет установить факт полного или частичного наложения участка на земли заказника", - говорится в решении суда.

При этом, прокурор не добавил каких-либо других доказательств в подтверждение расположения участка на территории "Замглая", а также не инициировал проведение судебного экспертного исследования спорного вопроса.

Соответственно невозможно установить, что участок действительно полностью входит (или накладывается частично) в заказник. Поэтому в иске было отказано.

В заседании прокуратуру представляла Елена Трутень, судья - Татьяна Кузьменко.

Территория проектируемого ландшафтного заказника общегосударственного значения "Замглай" находится в Черниговской области Репкинского района к северу от поселка Замглай и тянется на северо-восток, включая карьеры Замглайского торфобрикетного завода, и на северо-запад, включая участки, размещенные по обе стороны железной дороги (Чернигов-Гомель).

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