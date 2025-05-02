Нагляд та захист прав гравців: чим займатиметься новий регулятор грального ринку
Кабінет міністрів затвердив основні положення роботи державного агентства "ПлейСіті", яке замінить Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
"Уряд затвердив, як саме працюватиме агентство та чим займатиметься. Його мета — навести лад у сфері грального бізнесу й збільшити податкові надходження до бюджету, – розповіли в міністерстві.
Основні завдання "ПлейСіті":
- контроль ринку азартних ігор через онлайн-моніторинг,
- прозора видача ліцензій,
- виявлення та закриття нелегальних казино, штрафи за порушення умов ліцензії,
- нагляд за проведенням держлотерей,
- захист прав гравців і зменшення ігрової залежності,
- ведення реєстрів, публікація відкритих даних і щорічна звітність.
"Наступний крок – затвердження структури агентства та формування команди. Старт роботи "ПлейСіті" відбудеться після відповідного рішення уряду", – додали в Мінцифри.
Нагадаємо:
У квітні нове державне агентство України "ПлейСіті" очолив Геннадій Новіков.
Колишній голова КРАІЛ Іван Рудий, якого підозрюють у пособництві РФ, залишиться під арештом до 26 травня.