Нагляд та захист прав гравців: чим займатиметься новий регулятор грального ринку

Кабінет міністрів затвердив основні положення роботи державного агентства "ПлейСіті", яке замінить Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Уряд затвердив, як саме працюватиме агентство та чим займатиметься. Його мета — навести лад у сфері грального бізнесу й збільшити податкові надходження до бюджету, – розповіли в міністерстві.

Основні завдання "ПлейСіті":

контроль ринку азартних ігор через онлайн-моніторинг,

прозора видача ліцензій,

виявлення та закриття нелегальних казино, штрафи за порушення умов ліцензії,

нагляд за проведенням держлотерей,

захист прав гравців і зменшення ігрової залежності,

ведення реєстрів, публікація відкритих даних і щорічна звітність.

"Наступний крок – затвердження структури агентства та формування команди. Старт роботи "ПлейСіті" відбудеться після відповідного рішення уряду", – додали в Мінцифри.

Нагадаємо:

У квітні нове державне агентство України "ПлейСіті" очолив Геннадій Новіков.

Колишній голова КРАІЛ Іван Рудий, якого підозрюють у пособництві РФ, залишиться під арештом до 26 травня.