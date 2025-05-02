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Надзор и защита прав игроков: чем будет заниматься новый регулятор игорного рынка

2 мая, 18:50
Надзор и защита прав игроков: чем будет заниматься новый регулятор игорного рынка
Getty Images

Кабинет министров утвердил основные положения работы государственного агентства "ПлейСити", которое заменит Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

"Правительство утвердило, как именно будет работать агентство и чем будет заниматься. Его цель - навести порядок в сфере игорного бизнеса и увеличить налоговые поступления в бюджет, - рассказали в министерстве.

Основные задачи "ПлейСити":

  • контроль рынка азартных игр через онлайн-мониторинг,
  • прозрачная выдача лицензий,
  • выявление и закрытие нелегальных казино, штрафы за нарушение условий лицензии,
  • надзор за проведением гослотерей,
  • защита прав игроков и уменьшение игровой зависимости,
  • ведение реестров, публикация открытых данных и ежегодная отчетность.

"Следующий шаг - утверждение структуры агентства и формирование команды. Старт работы "ПлейСити" состоится после соответствующего решения правительства", - добавили в Минцифры.

Напомним:

В апреле новое государственное агентство Украины "ПлейСити" возглавил Геннадий Новиков.

Бывший глава КРАИЛ Иван Рудый, которого подозревают в пособничестве РФ, останется под арестом до 26 мая.

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