Надзор и защита прав игроков: чем будет заниматься новый регулятор игорного рынка
Кабинет министров утвердил основные положения работы государственного агентства "ПлейСити", которое заменит Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.
"Правительство утвердило, как именно будет работать агентство и чем будет заниматься. Его цель - навести порядок в сфере игорного бизнеса и увеличить налоговые поступления в бюджет, - рассказали в министерстве.
Основные задачи "ПлейСити":
- контроль рынка азартных игр через онлайн-мониторинг,
- прозрачная выдача лицензий,
- выявление и закрытие нелегальных казино, штрафы за нарушение условий лицензии,
- надзор за проведением гослотерей,
- защита прав игроков и уменьшение игровой зависимости,
- ведение реестров, публикация открытых данных и ежегодная отчетность.
"Следующий шаг - утверждение структуры агентства и формирование команды. Старт работы "ПлейСити" состоится после соответствующего решения правительства", - добавили в Минцифры.
Напомним:
В апреле новое государственное агентство Украины "ПлейСити" возглавил Геннадий Новиков.
Бывший глава КРАИЛ Иван Рудый, которого подозревают в пособничестве РФ, останется под арестом до 26 мая.