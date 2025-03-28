Ексголова КРАІЛ Рудий залишиться під арештом до 26 травня

Рудий під час судового засідання у Печерському райсуді Києва

Колишній голова КРАІЛ Іван Рудий, якого підозрюють у пособництві РФ, залишиться під арештом до 26 травня.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерела у Офісі генпрокурора.

"Так, (йому дійсно продовжили цей запобіжний захід – ред.) до 26-го (травня – ред.)», - заявили в ОГП.

Нагадаємо:

Кабмін призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 28 жовтня 2020 року.

18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.

19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому у вигляді тримання під вартою без права на заставу.