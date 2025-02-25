Сколько украинцев вернется из-за границы после войны: ответ министра единства

После того, как в Украине станет безопасно, в нее вернется 30% тех, кто ее покинул после начала полномасштабного вторжения РФ, однако большая часть из эмигрантов - не вернется.

Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев на мероприятии УП "Война 2025. Оружие, люди, деньги".

"После того, как Украина приобретет меры безопасности, когда безопасность в стране станет стабильной, мы ожидаем, что 30% украинцев вернутся, что они очень серьезно рассмотрят возвращение", - заявил Чернышов.

"Также мы четко понимаем, что значительная часть украинцев уже не вернется. Они решили остаться там, где они есть. Это не является катастрофой. Это надо признать", - добавил он.

По его словам, сейчас правительство разрабатывает определенные практические модели, которые будут поощрять возвращение украинцев. "Мы рассчитываем, что это произойдет в этом году", - отметил Чернышев, говоря о появлении таких мотивационных моделей.

В целом, по словам министра, Украина ежегодно теряет 300 тысяч человек по причинам, которые не связаны с войной. А для послевоенного восстановления и удвоения ВВП Украины за 10 лет нужно будет привлечь от 3,1 до 4,2 млн репатриантов и иммигрантов.

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Напомним:

В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока мигрантов (200 тысяч украинцев), зато с 2026 года начнется чистое их возвращение в Украину (200 тысяч человек), которое ускорится в 2027 году (около 500 тысяч украинцев).