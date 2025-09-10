Схема на 50 мільйонів: БЕБ завершило розслідування щодо посадовців "Полтаваобленерго"

Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило досудове розслідування щодо посадовців АТ "Полтаваобленерго", які організували схему з ухилення від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 49,5 мільйонів грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Раніше БЕБ повідомило про підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору АТ "Полтаваобленерго" через організацію цієї схеми.

Слідством встановлено, що вони задля зменшення податкових зобов’язань використали фіктивну компанію, з якою провели безтоварну операцію із закупівлі трансформаторів.

Підставою для неї стала необхідність створення запасу електротехнічного обладнання у зв’язку з активними обстрілами РФ об’єктів критичної інфраструктури.

Як зазначають у Бюро, товар нібито імпортували з Туреччини. Проте насправді трансформатори там не закуповувалися, а схему використали виключно для збільшення витратної частини акціонерного товариства.

