БЕБ знайшло нелегальну нафтобазу, яка продавала пальне через мережу

Детективи Бюро економічної безпеки викрили нафтобазу у Києві, яка продавала незаконно виготовлене пальне через мережу автозаправних станцій, розташованих на території Київської області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки та вилучили майже 280 тисяч літрів пального.

Його орієнтовна вартість становить понад 14 млн грн.

"Призначено проведення судових експертиз, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору АТ "Полтаваобленерго" через організацію схеми ухилення від сплати податку на прибуток на суму 49,5 млн грн.