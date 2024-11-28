Аварійні відключення електроенергії скасовано
Аварійні відключення, які були застосовані у зв’язку з масованою атакою Росії, скасовано.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень.
В "Укренерго" нагадують, що графік застосування обмежень у вашому регіоні можна дізнатись на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).
Нагадаємо:
Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки вночі та вранці 28 листопада були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах.
"Укренерго" прогнозувало, що екстрені відключення будуть тривати до 20:00.
В четвер, 28 листопада, Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.
У зв’язку з повітряною тривогою та через російську масовану ракетно-дронову атаку в Україні запроваджено екстрені відключення світла.