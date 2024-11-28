Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури

В четвер, 28 листопада, Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом", – зазначив Козицький.

Голова Волинської ОДА Іван Рудницький, повідомив, що ракети скеровували по критичній інфраструктурі.

Також він додав, що наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів.

"Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори", - написав Рудницький.

Нагадаємо:

У зв’язку з повітряною тривогою та через російську масовану ракетно-дронову атаку в Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Попри точкові знеструмлення понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом.