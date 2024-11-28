Екстрені відключення можуть тривати до вечора

"Укренерго" прогнозує, що екстрені відключення будуть тривати до 20:00.

Про це повідомляє СЕО Yasno Сергій Коваленко.

За його словами ситуація в енергосистемі складна.

"За прогнозом від Укренерго екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз", – написав Коваленко.

Він також нагадав, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень.

Нагадаємо:

У зв’язку з повітряною тривогою та через російську масовану ракетно-дронову атаку в Україні запроваджено екстрені відключення світла.

В четвер, 28 листопада, Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.