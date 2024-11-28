Аварийные отключения электроэнергии отменены
Аварийные отключения, примененные в связи с массированной атакой России, отменены.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что все потребители возвращаются в график почасовых отключений.
В "Укрэнерго" напоминают, что график применения ограничений в вашем регионе можно узнать на сайте и на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).
Напомним:
В результате массированной ракетно-дроновой атаки ночью и утром 28 ноября были повреждены энергообъекты в нескольких регионах.
"Укрэнерго" прогнозировало , что экстренные отключения будут продолжаться до 20:00.
В четверг, 28 ноября, Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.
В связи с воздушной тревогой и из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки в Украине введены экстренные отключения света.