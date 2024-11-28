Аварийные отключения электроэнергии отменены

Аварийные отключения, примененные в связи с массированной атакой России, отменены.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что все потребители возвращаются в график почасовых отключений.

В "Укрэнерго" напоминают, что график применения ограничений в вашем регионе можно узнать на сайте и на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

Напомним:

В результате массированной ракетно-дроновой атаки ночью и утром 28 ноября были повреждены энергообъекты в нескольких регионах.

"Укрэнерго" прогнозировало , что экстренные отключения будут продолжаться до 20:00.

В четверг, 28 ноября, Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.

В связи с воздушной тревогой и из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки в Украине введены экстренные отключения света.