Штраф 19 мільйонів гривень: АМКУ покарав товариства за змову на закупках солі

Антимонопольний комітет оштрафував два товариства, які змовилися під час участі у шести тендерах на закупівлю технічної солі – "Солт Індастрі" і "Торговий дім "Кип і Ко".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Антимонопольного комітету України.

"Комітет визнав дії ТОВ "Солт Індастрі" і ТОВ "Торговий дім "Кип і Ко" порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів шести торгів на закупівлі технічної солі", – говориться у повідомленні.

Торги проводились КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва, КП "Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них" (2 процедури торгів), КПТМ "Криворіжтепломережа", КП "Полігон Екологія" та КП "Київтеплоенерго" з травня 2024 по березень 2025 р.

Загальна очікувана вартість становила 33 575 500,00 грн, повідомляє АМКУ.

"Під час розслідування справи Комітет встановив обставини та факти, що у своїй сукупності свідчать про спільну та скоординовану поведінку товариств і, як результат, про вчинення порушення та про усунення конкуренції між ними під час участі у зазначених торгах", – говориться у повідомленні.

АМКУ визнав такі дії товариств порушенням, передбаченим законом "Про захист економічної конкуренції".

Йдеться про вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Комітет оштрафував їх на 18 911 880,00 грн.

"Згідно з законом "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів", – нагадує АМКУ.

Нагадаємо:

Поліція Києва оголосила про підозру начальнику КП ШЕУ Голосіївського району. Закупка дорожньої солі завдала столичному бюджету близько 1,4 млн грн збитку. Він уклав договір щодо закупівлі 3 500 тонн солі для посипання доріг району на 18 мільйонів гривень, але її ринкова ціна була нижчою.

Раніше прокуратура повідомила про підозру колишній начальниці управління КП "Київпастранс". Через її дії збитки громади Києва склали понад 47 мільйонів гривень. підозрювана мала вжити заходи щодо проведення моніторингу цін за поставлену комунальному підприємству електричну енергію за період з лютого 2023 року по лютий 2024 року, однак не зробила цього.

Раніше прокурори міста Києва повідомили про підозру колишньому генеральному директору КО "Київзеленбуд" та ще двом особам. Їх підозрюють у розтраті майже 4,9 млн гривень, виділених на ліквідацію амброзії у столиці.