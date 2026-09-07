Через обстріли РФ є нові знеструмлення у чотирьох областях

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичних об'єктів на ранок 7 вересня частина споживачів залишається без електроенергії у Донецькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Застосування обмежень електропостачання протягом дня наразі не прогнозується.

Водночас Міненерго закликало споживачів за можливості перенести активне використання електроенергії на денний період - з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо:

У ніч на 7 вересня російські загарбники атакували 92 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль".