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Через обстріли РФ є нові знеструмлення у чотирьох областях

Артур Крижний — 7 вересня, 10:15
Через обстріли РФ є нові знеструмлення у чотирьох областях
Фото: Getty Images

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичних об'єктів на ранок 7 вересня частина споживачів залишається без електроенергії у Донецькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Застосування обмежень електропостачання протягом дня наразі не прогнозується.

Водночас Міненерго закликало споживачів за можливості перенести активне використання електроенергії на денний період - з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо:

У ніч на 7 вересня російські загарбники атакували 92 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль".

енергетика

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