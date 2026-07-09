АМКУ викрив змову у торгах на постачання військового одягу

Антимонопольний комітет України виявив змову двох фірм, які брали участь у тендері на постачання армії штормового одягу і оштрафував їх на 36,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України

Комітет ухвалив рішення, яким визнав, що два суб'єкти господарювання вчинили антиконкурентні узгоджені дії.

До АМКУ надійшли заяви від ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель", що було замовником відповідних торгів на закупівлю штормового одягу, очікуваною вартістю понад 80 млн грн.

Під час розгляду справи АМКУ встановив обставини, які у своїй сукупності свідчать, що відповідачі на всіх стадіях підготовки пропозицій були обізнані щодо участі кожного з них у торгах, здійснювали обмін інформацією та узгоджували поведінку між собою, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

"АМКУ визнав такі дії суб'єктів господарювання порушенням конкурентного законодавства та оштрафував їх на загальну суму 36 431 833 грн", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше виробника (ТОВ "ІВА-АРТ") і постачальника (ТОВ "АСІКС ГРУП") солодковершкового масла оштрафували за поширення неправдивих відомостей щодо назви, складу, споживчих властивостей та відповідності масла ДСТУ.

Наприкінці листопада Антимонопольний комітет оштрафував три компанії за змову на торгах Міноборони. Сума штрафу – майже 27 млн грн.

Антимонопольний комітет України оштрафував товариства з обмеженою відповідальністю "МІК" та "ПАКОПТТОРГ" за змову під час торгів Міноборони.