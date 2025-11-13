Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за змову на торгах Укрнафти

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Продмет" і ТОВ "Стілс Україна" на 9,23 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час державних торгів.

Про це повідомили в компанії "Укрнафта", за заявою якої АМКУ розглядав справу.

Як встановив АМКУ, дві компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час участі у чотирьох торгах із закупівлі сплавів та труб, проведених АТ "Укргазвидобування", ПАТ "Центренерго" та АТ "Укрнафта" у 2023–2024 роках з очікуваною вартістю 36,95 млн грн.

Крім того, ТОВ "Продмет" і ТОВ "Стілс Україна" позбавлені права брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.

